【ワシントン＝淵上隆悠】米下院は１９日、来年３月中旬までの政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を賛成１７４、反対２３５で否決した。現行のつなぎ予算は２０日深夜（日本時間２１日午後）に切れるため、このまま予算措置がなければ政府機関が一部閉鎖する恐れがある。共和党が過半数を握る下院は当初、与野党指導部が合意した案を審議する方針だったが、１８日に共和党のトランプ次期大統領と、新設される「政府効