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「ジャンプフェスタ2025」で声優のインフルエンザが続出 出演見合わせへ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 21、22日に開催される「ジャンプフェスタ2025」に声優陣が体調不良で参加
  • 小林千晃はインフルエンザと診断され、出演見合わせが決まった
  • CHEMISTRYの堂珍嘉邦も20日、出演予定だった全4公演を中止すると発表した
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