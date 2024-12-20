16日、東京・上野で起きたトラックと乗用車が正面衝突した事故。乗用車のボンネットは跳ね上がっていて、衝撃の強さを物語っています。「イット！」取材班はこの事故に遭遇。その後、衝突の瞬間を捉えたドライブレコーダーの映像を独自入手。そこには、一瞬の出来事に身動きも取れない瞬間が捉えられていました。路地を曲がり車が赤信号で止まった次の瞬間、トラックが坂を下りながら赤信号を無視して交差点に突入。そのままスピー