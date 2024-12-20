アメリカ東海岸のサウスカロライナ州。警察官たちが1軒の住宅に突入しようとしていました。警察官「いたぞ…。動くな」中にいたのはサンタクロースの服を着た全身が緑色の人物。警察官「止まれ！止まるんだ！」緊迫感あふれる映像ですが、実はこれ、現地の警察が投稿したジョーク動画。警察を身近に感じてもらうため度々、投稿しているもので、今回はクリスマスを代表するキャラクターを逮捕したという内容でした。