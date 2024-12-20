12月21日は「冬至」です。「冬至」に「ゆず湯」に入ると、1年間、風邪を引かず、健康に過ごせると言われています。徳島県那賀町のもみじ川温泉では、あす21日の「冬至」を前に、20日から毎年恒例の「ゆず湯」のサービスを始めました。初日の20日は、地元の住民4人が営業前に招かれ、ゆずの香りにつつまれながら一番風呂を楽しんでいました。「気持ちいいね、香りが」「いい湯です。風邪ひかんようにがんばりましょう、ゆず湯