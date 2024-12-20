ザスパ群馬は20日、DF菊地健太(24)との契約更新を発表した。菊地はJFAアカデミー福島の出身で、専修大学を経て2023シーズンに群馬へ加入。加入2年目となった今シーズンの明治安田J2リーグでは17試合、YBCルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合に出場した。1年でのJ2復帰を目指す群馬で来季もプレーする菊地は以下のコメントを残している。「2025シーズンも、ザスパ群馬でプレーすることが決まりました」「今シーズンはJ3降格という