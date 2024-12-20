北海道産ウイスキーの人気が高まり熟成に欠かせない、「ウイスキー樽」が高騰しています。急増する需要に応えようと北海道大学の学生が、間伐材から樽を製造するベンチャー企業を立ち上げました。グラスの中で光る、黄金色の液体。今まさに、熟成中のウイスキーの原酒です。（宮崎記者）「麦の甘みががつんときて、でも、やや角のとれた柔らかい甘さですね」（馬追蒸留所村田哲太郎社長）「少しずつ角が