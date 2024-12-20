北陸新幹線の敦賀以西の詳細なルートを巡って20日、与党整備委員会が開かれましたが、年内での決定は見送られ、来年度の着工は厳しい状況となりました。 18日に続き、20日も開かれた整備委員会。これまで小浜ルートの中の、京都の新駅について東西案、南北案、桂川案の3案が示され、年内で1つに絞ることを目指していました。しかし、20日の協議でもまとまらず、「東西案」を外し、残る2つの案で検討を続けることと