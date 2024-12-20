２０２５大阪・関西万博（来年４月１３日開幕、夢洲会場）で大阪府・市や協賛の地元企業が出展する「大阪ヘルスケアパビリオン」の展示コンテンツ発表会が２０日、同パビリオンのアンバサダーを務めるモデル・タレントのアンミカが登壇した。同パビリオンの目的は「いのち」「健康」の観点から未来社会の新しい価値の世界発信。アンミカは出展コンテンツの説明コーナーに出演した。製薬会社の「ミライのアイケア」では顔画像か