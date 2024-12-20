B’z 2021年にB’z自身がオーガナイザーとなった初のRock Project「B’z presents UNITE #01」から約4年、2025年６月に「B’z presents UNITE #02」の開催が決定した。併せてB’z presents UNITE #02 TEASER映像が公開された。【動画】公開されたB’z presents UNITE #02 TEASER映像コロナ禍で開催した「UNITE #01」は、日本の音楽シーンを牽引し、共に刺激し合い団結し、更なる音楽の高みを目指すことに賛同してく
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