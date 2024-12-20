来年2月に開かれる高知龍馬マラソン2025のエントリー者数の確定値が発表されました。フルマラソンのエントリー数は1万555人で、エントリーが1万人を超えるのは3大会ぶりです。高知龍馬マラソン2025の実行委員会は12月20日、各種目のエントリー数の確定値を発表しました。フルマラソンのエントリーは1万555人で、2020年以来3大会ぶりに1万人を超えました。内訳は県内5844人・県外4711人で、このうち