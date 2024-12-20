日本代表としても活躍するプロ野球・楽天の辰己涼介選手が大分県大分市で園児たちと交流しました。 大分市のスマイスセレソンスポーツ幼児園を訪れたのはプロ野球・楽天の辰己涼介選手です。 大分市のスマイスセレソンスポーツ幼児園 理事長との縁がきっかけで実現し子供たちと体を動かして交流しました。 球界きっての俊足で知られる辰己選手。園児とこんなやり取りも。 ◆辰己涼介選手「多分俺