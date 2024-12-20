ママ友との飲み会で泥酔し、前代未聞の暴行事件を起こした愛知・津島市の市議が議員辞職し、謝罪会見を開いた。“ママ議員”が搬送先の病院で大暴れ愛知・津島市 松井由美子市議（津島市役所・午前11時）：私が起こした事件、暴行につきまして、けがをされた方々、ならびに市民の皆様に大変多大なるご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。としたうえで、 愛知・津島市 松井由美子市議：皆様に謝っても謝りきれない行動