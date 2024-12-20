優秀だがプライドの高い那須田歩（岡田将生）と物腰は柔らかいが大嘘つき（!?）な九鬼静（中井貴一）の“ナース・コンビ”が話題を呼んだドラマ『ザ・トラベルナース』。2年ぶりとなる続編の最終話が、12月19日（木）に放送された。最終話では歩と静が握手を交わし、感動の別れをする展開に…。しかしラスト5分で予想外の出来事が起こり、SNS上で「まさかのw」「情報が追い付かんｗ」と驚愕する視聴者が相次いだ。【映像】歩＆静、