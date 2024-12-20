今年11月、福岡大学附属大濠高校（福岡県）の渡邉伶音（3年）はトム・ホーバスヘッドコーチ率いる「FIBAアジアカップ2025予選Window2」の日本代表メンバーに選出。最年少ながら12名のロスター入りも果たし、日本代表戦デビューまであと一歩という段階まで辿り着いた。 最大の魅力である身長は、現在206センチ。国内トップのビッグマンたちにも引けを取らない高さを誇る。福大大濠では1年生の