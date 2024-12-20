日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 19592( 17524) 6月限33(33) TOPIX先物 3月限 23550( 22772) 日経225ミニ 1月限 15134( 14634) 2月限 106( 1