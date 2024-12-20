日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 103( 103) モルガンMUFG証券47(47) BNPパリバ証券 22(22) ソシエテジェネラル証券 9( 9) JPモル