11人組グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮のトータルプロデュース楽曲「DAYBREAK（読み：デイブレイク）が20日、グループ公式YouTubeチャンネルで公開された。【ライブ写真】ワールドツアー開催を発表！その瞬間のJO1の後ろ姿メンバーセルフ企画「PLANJ」（読み：プラント）の第7弾となる同楽曲は、川尻が作詞・作曲・編曲すべてをトータルプロデュースし、Co-produceにUTAをむかえた作品となる。川尻は「今回、『DAYB