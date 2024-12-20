2021年のB'zオーガナイズによる初のRock Project＜B'z presents UNITE #01＞から約4年。来年2025年6月、＜B'z presents UNITE #02＞の開催が決定した。この発表に伴ってティザー映像が公開されている。◆B'z 動画 / 画像コロナ禍のなかで開催された第一弾＜UNITE #01＞は、日本音楽シーンを牽引し、共に刺激し合い団結し、更なる音楽の高みを目指すことに賛同したMr.ChildrenとGLAYを迎えて催行されたものだ。コロナ禍という目に見