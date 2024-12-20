女優でタレント・川口葵が20日までにインスタグラムを更新。宣材写真を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】“ボンビーガール最大の美女”26歳、グラビア＆スッピンも披露姉妹ショットも（17枚）川口が「宣材写真が新しくなりました皆様に嬉しい報告が出来るよう頑張ります個人的、前回より大人っぽ川口です」と投稿したのは、透明感あふれる圧倒的美貌が印象的な宣材写真。こちらを見つめ可愛らしく微笑む姿
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