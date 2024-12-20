結成30周年を迎えるBRAHMANが2025年2月26日、『梵唄』以来約7年ぶり通算7枚目となるオリジナルアルバム『viraha』をリリースする。同アルバムの初回限定盤に付属される映像作品「30th Anniversary Best Live Selection」のTeaserが公開となった。◆BRAHMAN 動画 / 画像映像作品「30th Anniversary Best Live Selection」は結成30周年を迎えるBRAHMANの30年間の歴史を紡いだベストオブライブを収録したものだ。全アルバムツアーの名