NEXCO中日本と国土交通省 中部地方整備局は2024年12月20日、「東海環状自動車道（西回り区間）事業調整会議」を開催。未開通のままの区間について、進捗が明らかになりました。全線開通はさらに延期の可能性が出てきています。東海環状道、かなり難工事にぶち当たってる!?NEXCO中日本と国土交通省 中部地方整備局は2024年12月20日、「東海環状自動車道（西回り区間）事業調整会議」を開催。未開通のままの区間について、進捗が明