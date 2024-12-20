東京書籍は、2025年日本国際博覧会の大阪府・大阪市・2025年日本国際博覧会大阪パビリオン推進委員会・公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオンが出展する「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」において、2050年の未来の学び場を体験する展示をします。 大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn ■2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)について●主催：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会●