½©Åß¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCosplay Mania¡×¤¬¡¢¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ë¤¢¤ëSMX¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¿·¿Í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÌä¤ï¤ºÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡£¡ÖENTAME next¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤òÄ¾·â¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤é4»þ´Ö¤«¤±¤ÆË¬¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿£Ían