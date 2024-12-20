Á°Àá¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥é¥Ä¥£¥ª¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢°µ´¬¤Î6È¯°µ¾¡·à¤È¤·¤¿¡£¾å°Ì¿Ø¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢2°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤ëÂè17Àá¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÉÔ¿¶¤òÈ´¤±½Ð¤·¤­¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¡¼¥Þ¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÏÁ°Àá¡¢º£¸å»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À­¤Î¹â¤¤¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔÀï¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢15°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿