BE:FIRST½é¤ÎÁ´ÊÔ¥é¥Ã¥×¶Ê¡ÖMilli-Billi¡×¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¡ÖGrow Up¡×¤È¡ÖSOS¡×¤Îºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¡¢MONJOE¡£ShowMinorSavage¡¢JUNON¡¢MAZZEL¡¢BMSG POSSE¤È¤¤¤Ã¤¿BMSG½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Number_i¤Î¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ä¡ÖBON¡×¡ÖINZM¡×¤Ê¤É¡¢À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£2013Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢DATS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2015