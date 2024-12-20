四国の新幹線勉強会高松市番町 災害の観点から新幹線の必要性を考える勉強会が高松市で開かれました。 香川県内の自治体や議員、経済団体などで構成する新幹線導入期成同盟会が企画しました。 「交通計画」に詳しい大阪産業大学工学部の波床正敏教授が、大規模災害が発生した際の鉄道の復旧について講演しました。 （大阪産業大学 工学部／波床正敏 教授）「（2018年の西日本豪雨では）山陽本線が使えない場合は山