歌手の浜崎あゆみ（46）が20日、自身のインスタグラムを更新。人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」とのコラボグッズなどを展開することを発表し、喜びをつづった。浜崎は「Letmejustsaythatmydreamcametrue（私の夢が叶った）」とつづり、「セーラームーン」とのコラボが決まったことを発表。原作者の武内直子氏が書き下ろした主人公「月野うさぎ」と浜崎のイラストを公開した。このイラストを使用したT