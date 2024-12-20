ÆüËÜ»þ´Ö¤Î19ÆüÌë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬4»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö¹±Îã¤ÎÇ¯Ëö²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤ËÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥«¥á¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹°ú¤¯Àï»þ·ÐºÑ¤Ç¹ñÆâ¶ì¶­¤Ç¤â¡Ä¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¾õ¶·¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÀµ¾ï¤Ç°ÂÄê¡×¢£¥È¥é¥ó¥×»á½¢Ç¤¤Þ¤Ç1¥«·îÄäÀï¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤É¤¦½Ð¤ë¡©¤Þ¤º¤Ï¡¢²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£4»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À²ñ¸«¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Á´ÅÚ¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å6»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ