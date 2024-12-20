¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¾è¤êÊª¤Ê¤É¤òºÆ¸½¤·¤¿Î©ÂÎ¥±ー¥­¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼êºî¤ê¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í～¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ªÅÚÂæ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥­¤ÇOK¡£¥Ñー¥Ä¤â»ÔÈÎ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤ÎÈÄ¥Á¥ç¥³¤òÂÞ¤´¤È²¹¤á¤Æ¡¢¥Ç¥³¥Ú¥óÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤â¢ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤é´î¤Ð