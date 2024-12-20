±óÆ£¹Ò¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤È¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿¼­¤Ï¿Ô¤­¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤«¤é¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤±óÆ£¡£¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï½ÐÈÖ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤ÇÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜÂåÉ½¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î18Æü¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Ç¤â¡¢±óÆ£¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¼çÀï¾ì¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯CB¤Çº£µ¨£³²óÌÜ¤Î¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¹¶¼é