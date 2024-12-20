£²£°Æü¸á¸å£³»þ£²£°Ê¬º¢¡¢¿ÀÆàÀî¸©»³ËÌÄ®»³ËÌ¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¾å¤ê¤Î¸ãºÊ»³¥È¥ó¥Í¥ë½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸ÎÁ°¤Ë¡Ö¼Ö¤¬Ï©¸ª¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£¶£°ºÐÂå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±Ââ¤¬µÕÁö¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£