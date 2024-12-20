南仏アビニョンの裁判所を後にするジゼル・ペリコさん/Sarah Meyssonnier/Reuters（ＣＮＮ）フランス社会を揺るがせ、性的暴力や同意に関する深い内省を迫った歴史的な公判「ペリコ集団レイプ事件」。公判を巡っては、社会・文化的な激震、女性を巡るフランスの構造的問題の清算と形容する声が多い。公判の中心にいた被告の男５１人は全員、互いに半径４８キロ以内に住んでいた。首謀者のドミニク・ペリコ被告は１０年余りにわたっ