ÀìÌçµ­¼Ô¤¬ÊóÆ»ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï12·î15Æü¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·»Ø´ø´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¸µAS¥í¡¼¥Þ´ÆÆÄ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥Á»á¤¬¡Ö¸ýÆ¬¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë0-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó