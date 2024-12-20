¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/20¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬20Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°­Ëâ·³ÃÄ¡Á¡Ù¤Ç¤ÎÆ£¸¶¤ÎÎ¢Â¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£¸¶ÎµÌé¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡ßµðÂç¤Ê±©¤Î¡ÈÂÄÅ·»È¡É»Ñ¢¡Æ£¸¶ÎµÌé¡¢ÂÄÅ·»È±é¤¸¤ë¿À¤Î»Ò¥¤¥¨¥¹¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤ÈÊ©¤Î¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¥Ö¥Ã¥À¡ÊÀ÷Ã«¾­ÂÀ¡Ë¤¬Åìµþ¡¦Î©Àî¤ÎÉ÷Ï¤¤Ê¤·6¾ö°ì´Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬