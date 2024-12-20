ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢20Æü¡¢¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Ãí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ139¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¿ô¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢12·î9Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ç¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê11.47¿Í¤È10¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃí°ÕÊó¥ì¤Ù¥ë¤Î´ð½à¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢Ãí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¤«¤é4½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤Î·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È