Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÂÎÎÏ¡¦±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö±¿Æ°¤Ï¹¥¤­¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ä¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Ê¤É¤Î8¼ïÌÜ¤Î¼Âµ»¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÂÎÎÏ¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Âµ»¤Ë¤è¤ë¡ÖÂÎÎÏ¹ç·×ÅÀ¡×¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»ÃË»Ò¤Ç¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¾®³Ø¹»½÷»Ò¤Ï°ú¤­Â³¤­Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë