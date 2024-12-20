»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ë¡¢¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê¤ò¤Ä¤¯¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤·¤«¡¢·ë²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢¹â¹»¤Î°ì¥¯¥é¥¹¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÊ¤ÌÌ·Ï¥Î¥¤¥º¡Ù¡ØÎø¤ËÌµÂÌ¸ý¡Ù¤ÎÊ¡»³¥ê¥ç¥¦¥³¤µ¤óºÇ¿·ºî¡Ø¿Í