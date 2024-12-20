¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤¢¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÅÙ¤Î³«ºÅ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é130Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÂç¼ê´ë¶È¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢VR¥´¡¼¥°¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤ëÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê