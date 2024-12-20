ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç14ÆüÌë¤Ëµ¯¤­¤¿Ãæ³ØÀ¸»¦½ý»ö·ï¤Ç20Æü¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÃË¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÁÒÆî·Ù»¡½ð¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¸µÌÚ¤µ¤ó¡£¢£¸µÌÚ´²¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¤¤¡£¤­¤ç¤¦¸á¸å¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂáÊáÄ¾¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¶¡½Ò¤ò¤»¤º¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä