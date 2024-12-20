12·î16Æü¡¢Àé¶Ê»Ô¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅð¤ß¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ­µÒ¤¬´éÌÌ¤ò²¥¤é¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤Ç¡¢20Æü¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î32ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Ç½»µïÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¢¥°¥¨¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥¢¥óÍÆµ¿¼Ô32ºÐ¤Ç¤¹¡£¥°¥¨¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢12·î16Æü¸á¸å7»þÁ°¡¢Àé¶Ê»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó2Âæ¤òÅð¤ó¤À¤¢¤È¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿34ºÐ¤ÎÃËÀ­µÒ¤È