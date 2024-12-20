Ê¡Åç¸©À¾¶¿Â¼¤Î»äÍ­ÃÏ¤ËÊø²õ¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÀ¹¤êÅÚ¤ò¤·¡¢¸©¤Î²þÁ±Ì¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï20Æü¡¢À¹¤êÅÚµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Çºë¶Ì¸©¹¬¼ê»Ô¤ÎÌµ¿¦ÃËÀ­¡Ê68¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÎ©·ï¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£