¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤é¤ËË½¹Ô¤·¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦ÄÅÅç»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬¡¢20Æü¼­¿¦¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Öµ­²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÂ±¡¤Ç¡ÈÂçË½¤ì¡É¤Î»ÔµÄ¡Öµ­²±¤¬¤Ê¤¤¡×Ï¢È¯ ¥Þ¥ÞÍ§¤È¥Óー¥ë°û¤ó¤ÇÅ¥¿ì ¼Õºá²ñ¸«¤Ï¥Þ¥¹¥¯»Ñ ´é¶¯ÂÇ¤ÇÁ°»õ£´ËÜ¤°¤é¤Ä¤¯ °¦ÃÎ¡¦ÄÅÅç»Ô ¾¾°æÍ³Èþ»Ò»ÔµÄ ¡ÊÄÅÅç»ÔµÄ²ñ ¾¾°æÍ³Èþ»ÒµÄ°÷ 20Æü¸áÁ°11»þº¢¡Ë¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å