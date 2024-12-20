º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Ëö¤Ï¡¢¤Þ¤¿¶¯Îõ´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤Î´¨¤µ¡¦ÂçÀã¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åß¤ÎÍò¤Ç¡¢µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÍð¤ì¤¬¤Ç¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹21Æü(ÅÚ)¤Ï¡ÖÅß»ê¡×¡£¡ÖÅß»ê(¤È¤¦¤¸)¡¢ÅßÃæ(¤Õ¤æ¤Ê¤«)¡¢Åß¤Ï¤¸¤á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åß»ê¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢Åß¤Î