¡Ú¤¢¤¹21Æü¡ÊÅÚ¡ËÁ´¹ñÅ·µ¤¡Û¡û¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¡¦ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤»¤º¡¦´ØÅì¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤êµ¤²¹¾å¾º¡¦Ìë¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ø¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤¢¤¹21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ç¡¢Ãë¤Î»þ´Ö¤¬ºÇ¤âÃ»¤¯¡¢Ìë¤Î»þ´Ö¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤Åß»ê¤Ç¤¹¡£21Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬Ä«¤Î¤¦¤Á¤ËÅìËÌÃÏÊý¤òÄÌ²á¤·¡¢¥·¥¢¥é¥¤¥ó¡Êµ¤°µ¤ÎÃ«¡Ë¤¬ÆüËÜ³¤¤òÆî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢½ê¡¹¤ÇÍë¤òÈ¼¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£