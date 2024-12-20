¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê37¡Ë¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤ÇMC¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È³Ø¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPivot¡Ù¤Ë¤ÆÆó¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ø¥Þ¥Í¡¼¿·¾ï¼±¡ÙÆó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ø·ò¹¯¿·¾ï¼±¡Ùº£¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤¤ÎÃæ¤Î»ö¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¸Å¤¤¾ï¼±¤À¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃÎ¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­