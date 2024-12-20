外国為替市場で一時、1ドル＝158円目前まで円安が進んだことを受け、財務省の三村財務官は「足元の動向は憂慮している」などと市場をけん制しました。【映像】三村財務官が市場をけん制20日の円相場は、日米の金利差が当面縮まらないとの見方を背景に、午前9時過ぎに1ドル＝157円90銭台まで下落しました。午前9時半ごろには加藤財務大臣が「為替の動向を憂慮する」と発言し、その後は一時156円台まで円高が進みました。「為