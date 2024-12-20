É×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê¤ò¶¼¤«¤¹Âç¤­¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¾ð¤¬Îä¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤Ê¤¼ÃËÀ­¤ÏÉâµ¤¤ËÁö¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¿´Íý¤ÈÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÍýÍ³Éâµ¤¤ò¤¹¤ëÃËÀ­¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊËþÂ­¤ä¼«¸ÊÀµÅö²½¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Ê¤¤ÃËÀ­¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¤Î»É·ã¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎËèÆü¤ä¥Þ¥ó¥Í¥ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦