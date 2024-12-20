ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç14ÆüÌë¤Ëµ¯¤­¤¿Ãæ³ØÀ¸»¦½ý»ö·ï¤Ç20Æü¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÃË¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÁÒÆî·Ù»¡½ð¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¸µÌÚ¤µ¤ó¡£¢£¸µÌÚ´²¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¤¤¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¿¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£