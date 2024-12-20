ファーウェイ・ジャパン（華為技術日本）は、同社製スマートウォッチの一部で、心電図（ECG）に対応する。 対応機種は、「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」とグリーンファンディングで先行支援を受け付け中の「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」の2機種で、既に発売中の「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」では1月8日より順次アップデートを開始し、約1週間で全てのユーザーで心電図が利用可能と